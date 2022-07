Edição de colecionador de GTA V vai custar R$ 899

A Rockstar Game anunciou os preços das edições limitadas de Grand Theft Auto V que chegarão ao Brasil. A edição de colecionador vai chegar por R$ 899 e a especial, R$ 499. Se levarmos em consideração o valor das mesmas edições nos Estados Unidos, US$ 149,99 (R$ 345) e US$ 79,99 (R$ 188), respectivamente, percebe-se o absurdo dos valores. As duas edições chegam ao País para Xbox360 e PS3.

Confira abaixo o conteúdo de cada uma das edições:

Edição especial

Caixinha metálica com livro de arte

Mapa com acabamento especial

Boost para habilidades especiais

Desafios de Stunt Plane

Trajes e tatuagens extras

Armas adicionais e gratuitas (pistola, martelo, shotgun)

Edição de colecionador

Caixinha metálica com livro de arte

Mapa com acabamento especial

Boost para habilidades especiais

Desafios de Stunt Plane

Trajes e tatuagens extras

Armas adicionais e gratuitas (pistola, martelo e shotgun)

Malote bancário com chave personalizada

Boné 'New Era 9FIFTY'

Personagens clássicos de "GTA" para multiplayer online

Garagem com veículos único

O game terá, pela primeira vez na série, três protagonistas: Franklin, Michael e Trevor. A cidade de Los Santos, onde o game se passa, é maior do que os de GTA IV e Red Dead Redemption juntos. GTA V também terá um modo Online especial, com mais de 700 missões.

O game chega ao Brasil no dia 19 de setembro com legendas em português.