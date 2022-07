eBay trabalha em possíveis aplicativos para Google Glass

Equipes de desenvolvimento do eBay estão trabalhando em potenciais aplicativos para o projeto Google Glass, do Google, lançando a possibilidade de que compras e outras atividades comerciais possam ser realizadas através da tecnologia.

"O eBay está participando no projeto beta do Google Glass e estamos explorando os vários cenários de casos de uso", disse a porta-voz do eBay Amanda Miller.

O grupo de inovação e novos projetos do eBay, dirigido pelo ex-executivo do eBay móvel, Steve Yankovich, está participando do programa de teste do Google Glass, acrescentou.

O eBay quer ter certeza de que, se o Google Glass se tornar a próxima grande plataforma móvel, seus aplicativos estarão lá desde cedo.

Alguns dos aplicativos móveis existentes do eBay já permitem aos compradores apontar câmeras de telefones inteligentes para produtos para verificar os preços online e comprar itens relacionados. As capacidades de verificação de preço iniciaram uma nova tendência no varejo conhecida como "show-rooming", a prática de olhar para itens em lojas físicas e, em seguida, comprá-los online.

O Google lançou uma meia dúzia de aplicativos na quinta-feira projetados para trabalhar na nova plataforma, que é uma tela eletrônica do tamanho de um selo instalada do lado esquerdo da armação de um óculos que pode gravar vídeo, acessar mensagens e retirar informações da Web.