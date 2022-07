EA Sports divulga fotos de Jon Jones no game UFC

A EA Sports divulgou duas fotos de Jon Jones no game EA Sports UFC que será lançado em 2014 - por enquanto - apenas para os games da nova geração: o Playstation 4 e o Xbox One. A qualidade gráfica do jogo é impressionante e mostra o poder dos novos consoles da Sony e da Microsoft. O atual campeão dos Meio Pesados é mostrado em todos os detalhes.

EA Sports UFC será o primeiro jogo do MMA para os consoles desenvolvido pela EA. A previsão de lançamento é no primeiro semestre de 2014.