EA divulga vídeo com gameplay do Fifa 14

A EA divulgou nesta terça-feira, 27, um vídeo com 37 minutos da gameplay do Fifa 14. O vídeo tem as partidas Manchester City x Barcelona - que já mostra o nível de Neymar no game, 85 -, Borussia Dortmund x Barcelona e Manchester City x PSG.

Assista ao vídeo abaixo:

A demo do jogo estará disponível no dia 10 de setembro e, no dia 26, já estará nas lojas por R$ 199 em versões em português para PS2, PS3, Xbox 360 e, futuramente, PS4 e Xbox One.