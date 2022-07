Drones de selfies prometem ser a próxima sensação

Drones pensados para que qualquer pessoa possa fazer fotos aéreas foram apresentados nesta quarta na feira eletrônica de consumo CES, e prometem levar a moda do selfie a uma nova dimensão.

Os novos "minidrones" ou "microdrones" normalmente cabem na palma das mãos, custam a partir de US$ 100, são fáceis de controlar e alguns modelos inclusive podem ser operados a partir de aplicativos.

O calcanhar de aquiles destes pequenos equipamentos voadores, que em geral têm quatro hélices, é sua autonomia, já que as baterias não costumam superar os dez ou 12 minutos de voo.

No CES, a maior feira de eletrônicos do mundo, realizada em Las Vegas, foram apresentados diferentes drones de empresas como a francesa Parrot, as britânicas Zano e Extreme Fliers e a alemã Conrad Electronic.

A Extreme Fliers garantiu que seu microdrone 2.0, que já está à venda, é o mais leve do mercado, com apenas 58 gramas, e "provavelmente" um dos mais baratos, com um preço US$ 100, disse à agência Efe , Vernon Kerswell, um porta-voz da empresa.

Esta companhia prepara para começar a vender em meados deste ano a terceira versão de seu drone, que poderá enviar fotografias e vídeos filmados ao vivo para o celular via wifi.

O modelo da Zano, ligeiramente maior que seu rival, é um drone equipado com sistema de localização GPS, sonar e vários sensores, além de uma câmera de alta definição e que também pode ser completamente operado através do telefone celular.

A alemã Conrad, que já tem à venda um modelo de tamanho médio, apresentou na CES um protótipo de drone com corpo de fibra de carbono e formas arredondadas que conferem um aspecto esportivo, mas é operado com controle remoto.

"Ela é pensada para dar mais diversão, ser mais esportivo e fazer voos acrobáticos", disse à agência Efe o diretor-geral da companhia alemã, Christian Listl.

A feira CES começou na terça-feira e vai até sexta-feira e acolhe mais de 3.600 empresas de 140 países em mais de 250 mil metros quadrados distribuídos entre o centro de convenções de Las Vegas e vários hotéis da cidade.