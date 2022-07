Dragon Age: Inquisition é eleito game do ano

O RPG Dragon Age: Inquisition levou o Game Awards 2014 de Melhor Jogo do Ano, em premiação na madrugada deste sábado, 6. O evento, considerao do "Oscar" dos games, ainda premiou a Nintendo como desenvolvedora do ano e Far Cry 4 (melhor jogo de tiro).

Confira a lista completa de vencedores:

Jogo do Ano

Dragon Age: Inquisition (Bioware/EA)

Desenvolvedora do Ano

Nintendo

Melhor Jogo Independente

Shovel Knight (Yacht Club Games)

Melhor Jogo para Mobile/Portátil

Hearthstone (Blizzard)

Melhor Roteiro

Valiant Hearts: The Great War (Ubisoft Montpellier/Ubisoft)

Melhor Trilha Sonora

Destiny (Marty O'Donnell/Bungie)

Melhor Atuação

Trey Parker como várias vozes, South Park: The Stick of Truth (Ubisoft)

Games for Change

Valiant Hearts: The Great War (Ubisoft Montpellier/Ubisoft)

Melhor Jogo de Tiro

Far Cry 4 (Ubisoft Montreal/Ubisoft)

Melhor Jogo de Ação/Aventura

Middle-earth: Shadow of Mordor (Monolith/WBIE)

Melhor RPG

Dragon Age: Inquisition (Bioware/EA)

Melhor Jogo de Luta

Super Smash Bros. Wii U (Sora Ltd/Bandai-Namco Games/Nintendo)

Melhor Jogo para Família

Mario Kart 8 (Nintendo EAD/Nintendo)

Melhor Jogo de Corrida/Esportes

Mario Kart 8 (Nintendo EAD/Nintendo)

Melhor Experiência Online

Destiny (Bungie/Activision)

Melhor Versão Remasterizada

Grand Theft Auto V (Rockstar Games)

Jogo Mais Esperado

The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED/WBIE)

Jogador de e-Sports do Ano

Matt "NaDeSHoT" Haag (Call of Duty)

Time de e-Sports do Ano

Ninjas in Pajamas (Counter-Strike: GO)

Melhor YouTuber

TotalBiscuit

Melhor Criação de Fãs

Twitch Plays Pokemon por Anonymous