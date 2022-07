Divulgados os indicados do Video Game Awards 2012

A Spike TV anunciou nesta quinta-feira, 15, a lista de indicados aos VGAs (Video Game Awards). A premiação da emissora, que completa 10 anos, é uma das mais tradicionais do mundo dos games. O game Assassin´s Creed III foi o mais indicado, concorrendo em seis categorias: Jogo do Ano, Jogo de Xbox 360 do Ano, Jogo de Playstation 3 do Ano, Jogo de Ação e Aventura do Ano, Melhores Gráficos e Personagem do Ano. O game Dishonored foi a surpresa, com cinco indicações.

O título de Jogo do Ano será disputado. Assassin´s Creed III é um dos favoritos, mas Dishonored, Mass Effect 3 e The Walking Dead: The Game são ótimos jogos e podem surpreender. O vencedor da categoria Jogo Mais Esperado parece ser o mais fácil. Dificilmente algum título vai tirar a vitória de GTA V.

Os vencedores serão conhecidos no dia 7 de dezembro e o público pode votar no site oficial da Spike TV.

Confira a lista completa dos indicados:

Jogo do Ano

Assassin's Creed III (Ubisoft)

Dishonored (Bethesda Softworks)

Journey (Sony Computer Entertainment)

Mass Effect 3 (Electronic Arts)

The Walking Dead: The Game (Telltale Games)

Estudio do Ano

343 Industries

Arkane Studios

Gearbox Software

Telltale Games

Jogo de Xbox 360 do Ano

Assassin's Creed III (Ubisoft)

Borderlands 2 (2K Games)

Dishonored (Bethesda Softworks)

Halo 4 (Microsoft Studios)

Jogo de PlayStation 3 do Ano

Assassin's Creed III (Ubisoft)

Borderlands 2 (2K Games)

Dishonored (Bethesda Softworks)

Journey (Sony Computer Entertainment)

Jogo de Wii ou Wii U do Ano

New Super Mario Bros. U (Nintendo)

The Last Story (XSEED Games)

Xenoblade Chronicles (Nintendo)

ZombiU (Ubisoft)

Jogo de PC do Ano

Diablo III (Blizzard Entertainment)

Guild Wars 2 (NCSoft)

Torchlight II (Runic Games)

XCOM: Enemy Unknown (2K Games)

Shooter do Ano

Borderlands 2 (2K Games)

Call of Duty: Black Ops II (Activision)

Halo 4 (Microsoft Studios)

Max Payne 3 (Rockstar Games)

Jogo de Ação e Aventura do Ano

Assassin's Creed III (Ubisoft)

Darksiders II (THQ)

Dishonored (Bethesda Softworks)

Sleeping Dogs (Square Enix)

RPG do Ano

Diablo III (Blizzard Entertainment)

Mass Effect 3 (Electronic Arts)

Torchlight II (Runic Games)

Xenoblade Chronicles (Nintendo)

Jogo Multiplayer do Ano

Borderlands 2 (2K Games)

Call of Duty: Black Ops II (Activision)

Guild Wars 2 (NCSoft)

Halo 4 (Microsoft Studios)

Jogo de Esportes Individuais do Ano

Hot Shots Golf: World Invitational (Sony Computer Entertainment)

SSX (Electronic Arts)

Tiger Woods PGA Tour 13 (Electronic Arts)

WWE '13 (THQ)

Jogo de Esportes de Time do Ano

FIFA Soccer 13 (Electronic Arts)

Madden NFL 13 (Electronic Arts)

NBA 2K13 (2K Sports)

NHL 13 (Electronic Arts)

Jogo de Corrida do Ano

DiRT: Showdown (Codemasters)

F1 2012 (Codemasters)

Forza Horizon (Microsoft Studios)

Need for Speed: Most Wanted (Electronic Arts)

Melhor Canção em um Jogo

"Castle of Glass" - Linkin Park, por Medal of Honor: Warfighter

"Cities" - Beck, por Sound Shapes

"I Was Bron for This" - Austin Wintory, por Journey

"Tears" - Health, por Max Payne 3

Melhor Tilha Sonora

Call of Duty: Black Ops II (Activision)

Halo 4 (Microsoft Studios)

Journey (Sony Computer Entertainment)

Max Payne 3 (Rockstar Games)

Melhores Graficos

Assassin's Creed III (Ubisoft)

Dishonored (Bethesda Softworks)

Halo 4 (Microsoft Game Studios)

Journey (Sony Computer Entertainment)

Jogo Independente do Ano

Dust: An Elysian Tail (Humble Hearts)

FEZ (Polytron)

Journey (thatgamecompany)

Mark of the Ninja (Klei Entertainment)

Jogo de Luta do Ano

Dead or Alive 5 (Tecmo Koei)

Persona 4 Arena (Atlus)

Street Fighter X Tekken (Capcom / Namco Bandai)

Tekken Tag Tournament 2 (Namco Bandai)

Jogo para Portatil ou Celular do Ano

Gravity Rush (Sony Computer Entertainment)

LittleBigPlanet PS Vita (Sony Computer Entertainment)

New Super Mario Bros. 2 (Nintendo)

Sound Shapes (Sony Computer Entertainment)

Melhor Performance por uma Mulher

Emma Stone como Amanda Cartwright em Sleeping Dogs

Jen Taylor como Cortana em Halo 4

Jennifer Hale como Commander Shepard em Mass Effect 3

Melissa Hutchison como Clementine em The Walking Dead: The Game

Melhor Performance por um Homem

Dameon Clarke como Handsome Jack em Borderlands 2

Dave Fennoy como Lee Everret em The Walking Dead: The Game

James McCaffrey como Max Payne em Max Payne 3

Nolan North como Captain Martin Walker em Spec Ops: The Line

Jogo Adaptado do Ano

Disney Epic Mickey 2: The Power of Two (Disney Interactive Studios)

LEGO Batman 2: DC Super Heroes (Warner Bros. Interactive)

The Walking Dead: The Game (Telltale Games)

Transformers: Fall of Cybertron (Activision)

DLC do Ano

Dawnguard, de The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Softworks)

Leviathan, de Mass Effect 3 (Electronic Arts)

Mechromancer Pack, de Borderlands 2 (2K Games)

Perpetual Testing Initiative, de Portal 2 (Valve)

Jogo Digital do Ano

FEZ (Microsoft Studios)

Journey (Sony Computer Entertainment)

Sound Shapes (Sony Computer Entertainment)

The Walking Dead: The Game (Telltale Games)

Jogo Social do Ano

Draw Something (OMGPOP)

Marvel: Avengers Alliance (Playdom)

SimCity Social (Electronic Arts)

You Don't Know Jack (Jellyvision Games)

Jogo Mais Esperado

BioShock Infinite (2K Games)

Grand Theft Auto V (Rockstar Games)

South Park: The Stick of Truth (THQ)

The Last of Us (Sony Computer Entertainment)

Tomb Raider (Square Enix)

Personagem do Ano

Connor Kenway, de Assassin's Creed III

Commander Shepard, de Mass Effect 3

Claptrap, de Borderlands 2

Master Chief, de Halo 4

Raul Menendez, de Call of Duty: Black Ops II