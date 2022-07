Divulgado trailer da 2ª temporada do game The Walking Dead

A Telltale divulgou nesta terça-feira, 29, o primeiro trailer da segunda temporada do game The Walking Dead, baseado na história em quadrinhos homônima. Confira abaixo:

Na segunda temporada, vamos continuar acompanhando a jornada de Clementine em busca dos pais, que a deixaram aos cuidados de uma babá antes da epidemia zumbi. Todas as escolhas feitas pelo gamer na primeira temporada e no extra 400 Days, lançado neste ano, vão afetar o andamento da nova season.

O lançamento será ainda em 2013 para PS3 e Xbox360.

A primeira temporada do game The Walking Dead foi lançada ano passado com cinco episódios e levou o título de game do ano, além de ganhar uma análise aqui no portal A TARDE.