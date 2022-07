Disney lança serviço de filmes para smartphones

A Walt Disney Co. anunciou nesta terça-feira, 25, o lançamento de um serviço que permite aos usuários de iPads e iPhones acessar centenas de filmes através da nuvem na Internet.

Disney Movies Anywhere ("Filmes da Disney em qualquer lugar" em tradução livre) está sendo oferecido como um aplicativo para dispositivos da Apple, e "permite aos consumidores descobrir, comprar, gerenciar e assistir a filmes da Disney, Pixar e Marvel em casa e em qualquer lugar".

"Disney Movies Anywhere oferece uma experiência excepcional ao consumidor construída em torno de algumas das marcas de entretenimento mais queridas e populares do mundo", declarou Alan Bergman, presidente da Walt Disney Studios.

"Esta tecnologia exclusiva ressalta o compromisso da Disney em atender aos nossos consumidores onde eles estiverem com o conteúdo que eles quiserem, e estamos muito contentes de estrear com o iTunes, o varejista de mídia digital número um do mundo", declarou.

Os usuários serão capazes de vincular sua conta do iTunes ao Disney Movies Anywhere para criar um "armário de filmes digitais" em streaming armazenados na nuvem. O aplicativo também será oferecido para computadores desktop e laptop.

Os consumidores que compraram filmes da Disney lançados a partir de 2008 poderão usar os códigos destes títulos para assistir em seus tablets, telefones ou computadores, disse a empresa em um comunicado.