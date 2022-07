Diretor mostra final alternativo do game The Last of Us

O diretor criativo da Nautghy Dog, Neil Druckmann, postou na tarde desta terça-feira, 6, uma imagem com o final pensado para The Last of Us. Confira abaixo:

Parece que as coisas não terminariam bem entre Tess e Joel

The Last of Us mostra a dupla tendo que tentar sobreviver em um mundo devastado por um vírus. O game é exclusivo para PS3