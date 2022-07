Dia do Beijo: conheça histórias de casais que se conheceram pela internet

Diferente do que muitas pessoas pensam, os relacionamentos iniciados por meio das redes sociais não são situações da atualidade mas, em função dos avanços tecnológicos, a procura por estas ferramentas virtuais com finalidades amorosas tem crescido cada vez mais.

Em atividade até os dias de hoje, o Bate-Papo do UOL, que surgiu em 1996, é considerado o primeiro e mais conhecido chat dedicado a namoro. Já o extinto MSN - criado em 1999, não necessariamente com o mesmo objetivo - também foi muito utilizado para criar laços amorosos.

Casados há 17 anos, a corretora de móveis Mayllana Maia, de 42 anos, e contador Jailton de Araujo, 53, tiveram o primeiro contato em 2001, através de uma sala de bate-papo do UOL, exatamente no mesmo dia em que ela ganhou o primeiro computador. Na época, ele morava em São Paulo e ela em Salvador. Hoje, o casal reside na capital baiana.

Mayllana e Jailton Araujo se conheceram em 2001, por meio do bate-papo da Uol | Foto: Arquivo Pessoal

"Lembro que, nesse dia, acontecia lá em casa uma oração para Nossa Senhora de Fátima, porque minha mãe é devota. E o pedido dela foi para que eu encontrasse um bom marido. Nisso, quando o rapaz terminou de instalar o PC e a internet, que na época era conectada a um telefone, fui para o quarto, comecei a mexer no computador e, em meio a isso, entrei nesse chat. Foi quando conversamos pela primeira vez. Depois passamos a nos comunicar por telefones públicos (orelhões). Passaram-se alguns meses, ele veio em Salvador me conhecer e estamos juntos até hoje", destaca a corretora.

Tinder

Atualmente, o Tinder é um dos aplicativos mais procurados por aqueles que desejam ter um relacionamento casual ou até mesmo um futuro namoro. Apesar de ter se tornado popular há pouco tempo, a multiplataforma, que permite localização de pessoas para encontros românticos, foi lançada em setembro de 2012 e pode ser acessada em aparelhos celulares e computadores.

Laiane Silva, de 29 anos, e Andersom Martins Alves de Santana, de 32, se conheceram pelo Tinder em março de 2015. Após algumas conversas, os dois passaram a se comunicar pelo WhatsApp e, em junho do mesmo ano, oficializaram o namoro. "Ele morava em Catu, então passávamos 15 dias sem nos vermos. Em novembro de 2016 passamos a morar juntos e, em maio deste ano, vamos casar".

Monique Teixeira, de 30 anos, também conheceu o marido, Adalberto de Menezes, de 34, pelo Tinder. O casal, que está junto desde 2015, tem uma filha de dois anos, fruto de um amor que começou na ferramenta de relacionamento.

Inicialmente, os encontros aconteceram em locais movimentados. "Por medida de segurança, sempre marquei os primeiros encontros em shoppings. Com o tempo, fomos nos conhecendo e, quatro meses depois, começamos a namorar", diz ela.

Monique e Adalberto já são pais de Yasmim | Foto: Arquivo Pessoal

Para as pessoas que pretendem ou já participam de alguma plataforma de relacionamentos, Monique pontua algumas observações como forma de cuidados. "Observar se a pessoa tem redes sociais ativas, se ela interage em comentários. Buscar saber se possui redes de amigos, de família e, em caso de encontro, inicialmente sempre marcar em locais públicos e abertos".

Não era o esperado

Normalmente, a atração física é o principal incentivador de likes ou matchs e, a depender das conversas, é possível que aconteça o primeiro encontro. Mas, infelizmente, nem sempre esse momento ocorre como o esperado, como foi o caso do estudante Allan Leite, de 26 anos.

Ele morava em Goiás, mas conhecia a capital baiana e sempre vinha para a cidade. Em uma destas visitas, em 2016, e na tentativa de conhecer novas pessoas e lugares, ele instalou o Grindr - aplicativo para gays, bissexuais, transexuais e homossexuais. No meio de tantas pessoas, Allan se sentiu atraído por um rapaz, que também se interessou por ele. Foi então que os dois marcaram o primeiro encontro.

"Quando cheguei no local e o encontrei, tomei um susto, porque era uma pessoa totalmente diferente da foto que estava no aplicativo. No Grindr, ele era lindo, parecia quase um 'deus grego'. Dizia ter 1,80m de altura mas, na verdade, tinha 1,65m. Educadamente, falei que só íamos ficar na amizade porque ele foi desonesto. Por mais que seja um aplicativo, a gente precisa ser honesto", ressalta

Final feliz

Apesar do contratempo, no mesmo ano, Allan conheceu outra pessoa também pelo Grindr. Eles se identificaram, iniciaram um namoro e são casados há três anos.

"Na época, eu estava em Goiás e ele aqui em Salvador. Fomos conversando pelo aplicativo, depois trocamos os números de WhatsApp e, mesmo com a distância, começamos a namorar. Depois, como eu tinha saído do trabalho, decidi vir pra cá e deu tudo certo pra nós", comemora.