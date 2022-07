Detran inicia atendimento via Whatsapp

Os motoristas agora possuem um novo aliado no atendimento dos serviços prestados pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). É que o órgão lançou nesta terça-feira, 3, o Whatsapp do Detran [(71) 9 9978-4858]. O novo canal vai fornecer informações sobre procedimentos relacionados a veículos e habilitação.

De acordo com o órgão, inicialmente, o atendimento vai ser feito 24 horas, com respostas automáticas. "Começamos com o sistema automático para avaliar a demanda dos assuntos de maior interesse dos usuários. Em um segundo momento, vamos personalizar o atendimento, que deixará de ser durante todo o dia, para se adequar ao horário do nosso call center”, explicou a coordenadora de Planejamento e Gestão do Detran, Thatiane Aragão, por meio de nota.

Mas além da nova ferramenta, o usuário pode ter acesso a serviços do Detran-BA através do portal do órgão, ou, ainda, por meio do aplicativo para smartphones Detran.BA Mobile. Há uma semana, o aplicativo ganhou o recurso para o registro de acidentes. A pessoa pode informar a ocorrência e enviar foto, de qualquer parte do estado. Não é preciso se identificar.

"A tecnologia é uma prioridade dessa gestão, tanto na ampliação do atendimento eletrônico, como na participação da população para nos ajudar a mapear os locais com maior índice de violência no tráfego. A meta é oferecer serviços de excelência e elaborar políticas públicas de segurança viária eficazes", ressaltou o diretor-geral do Detran, Lúcio Gomes.