Desligamento de sinal analógico é adiado em Salvador e em outras cidades

O fim do sinal analógico é adiado em cidades do estado Bahia, Minas Gerais, Ceará e São Paulo. A notícia foi divulgada no Diário Oficial da União, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Mctic), na última segunda-feira, 29.

A ideia é ter um prazo maior para distribuir conversores digitais para as pessoas de baixa renda. O Mctic estima que, em 2018, mais de mil municípios estarão com o sinal analógico desligado.

A data para o desligamento em Salvador (BA) seria para o dia 26 de julho. Após o adiamento, o sinal será desligado agora no dia 27 de setembro.