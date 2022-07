Desenvolvedora do Pokémon Go vai bloquear fraudadores

Com 17 dias de uso no Brasil, o Pokémon Go já está dando o que falar. Alguns usuários estão se utilizando de mecanismos que possibilitam a fraude do jogo, com programas que enganam o GPS dos smartphones.

Como retaliação à prática, a empresa Niantic, desenvolvedora do aplicativo, resolveu banir os usuários que estão desrespeitando as normas.

A medida começou a ser adotada após a empresa receber denúncias relacionadas aos métodos ilegítimas. De acordo com as notificações, algumas pessoas estavam mudando de nível com rapidez e em pouco intervalo de tempo.

A empresa também divulgou a decisão, por meio de nota disponível em sua página no Facebook.

Caso algum usuário seja banido, sem que tenha adotado postura não permitida, deverá, de imediato, manter contato com a empresa para que a conta seja liberada.