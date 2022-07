Desenho animado oficial faz propaganda da Microsoft

A Microsoft criou uma maneira diferente de fazer publicidade. Publicou um desenho animado, via Internet Explorer, em que um o jovem Inori Aizawa sai de um mangá e vai enfrentar o mal com o poder do IE e do firewall da Microsoft.

O curta-metragem oficial, em forma de desenho animado, tem pouco mais de dois minutos e o personagem Inori Aizawa é a representação do designer Danny Choo, do navegador da Microsoft.

Veja o vídeo: