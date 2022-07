Desaparecer da relação sem avisar: conheça o Ghosting

Já acordou em um dia qualquer e se deu conta de que foi bloqueada nas redes sociais da pessoa que estava se relacionando? Todas as suas mensagens foram visualizadas, mas nenhuma respondida? Isso se chama “ghosting”, expressão utilizada para caracterizar quem resolve por fim a uma relação sem qualquer tipo de conversa, apenas cortando contato e evitando a outra pessoa.

Derivado de “Ghost”, que, em tradução direta para o português quer dizer “fantasma”, o ato de desaparecer de uma relação sem aviso prévio não é algo recente, mas com as redes sociais e aplicativos de namoro ganhando força, esta prática vem se tornando cada vez mais comum.

Não é difícil afirmar que as relações atuais estão sendo vividas de forma mais online do que presenciais, o que de certo modo colabora para que o ghostig possa acontecer. Os jovens ao iniciarem o contato com o outro se enchem de expectativas, e, quando elas não são supridas, a primeira atitude é desaparecer, não responder e bloquear nas redes sociais, se for o caso.

Você já praticou ou já sofreu o ghosting? Conta pra gente!