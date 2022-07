Demo de Fifa 13 chega nesta quarta-feira

Os fãs de Fifa 13, da Eletronic Arts, vão precisar esperar só mais um dia para ver um pouco do que o novo game terá de novo. Nesta quarta-feira, 12, a EA Sports vai disponibilizar a versão demonstrativa do jogo para PCs, Xbox 360 e Playstation 3. A produtora do game revelou que a demo terá os AC Milan, Arsenal, Borussia Dortmund, Juventus e Manchester City.

O game será lançado dia 28 de setembro, com versões para PCs, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2, PS Vita, Wii, PSP, Nintendo 3DS e iOS. No Brasil, o game sairá em português e terá a narração de Tiago Leifert e os comentários de Caio Ribeiro, ambos da Rede Globo.