Demo de Beyond: Two Souls chega dia 1º de outubro

A produtora Quantic Dream anunciou nesta quinta-feira, 5, que a primeira demonstração jogável de Beyond: Two Souls será lançado dia 1º de outubro. Alguns felizardos vão poder testar o game no dia 24 de setembro, mas ainda não foram revelados se serão, por exemplo, os assinantes da Playstation Plus.

A demo terá duas cenas: Jodie & Aiden e Hunted. Na primeira, o jogador vai assumir o controle de uma entidade invisível e acompanhar a jovem Jodie no laboratório de testes do Departamento de Atividades Paranormais. Já a segunda cena vai ser anos depois, quando a entidade vai ajudar Jodie a espacar de agentes do governo.

Em Beyond: Two Souls, Jodie Holmes (interpretada pela atriz Ellen Page) é uma jovem que possui poderes sobrenaturais por meio de um elo psíquico com uma entidade invisível, que será comandada pelo jogador. As ações e decisões da entidade definem o destino dela. Conforme viaja pelo mundo, Jodie irá enfrentar desafios. O ator Willian Dafoe também deu vida à um personagem do game. Ele interpreta um cientista do governo norte-americano chamado Nathan Dawkings que investiga fenômenos paranormais.

O jogo, exclusivo para PS3, será lançado no Brasil em português no dia 8 de outubro.

Assista ao trailer abaixo: