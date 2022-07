Defensoria Pública lança aplicativo sobre a instituição

A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) lançou o aplicativo móvel gratuito com informações sobre a instituição nesta terça-feira, 22. Cerca de 80% do conteúdo que pode ser acessado sem conexão à internet.

Será possível ver a localização de unidades em Salvador e na Bahia, contato com a Ouvidoria através e-mail, acesso às notícias, redes sociais e site da Instituição. Além de informações sobre as áreas de atuação do órgão e documentos exigidos para cada tipo de atendimento, que serão acessados mesmo sem internet.

O aplicativo só está disponível para o sistema android, mas a Defensoria informou que usuários do IOS logo poderão adquirir o serviço.

Layout do aplicativo da Defensoria (Foto: Divulgação | DPE-BA)