De olho no mercado, diretor da Apple faz nova visita à China

O diretor-executivo da Apple, Tim Cook, vai se reunir com parceiros e autoridades na China em sua segunda visita ao segundo maior mercado da companhia em menos de um ano.

A China é o país de mais rápido crescimento para a Apple, e a fabricante do iPhone e iPad abriu diversas lojas no país no ano passado. Em dezembro, a Apple vendeu mais de 2 milhões de iPhones 5 no país em apenas três dias, o melhor lançamento de um smartphone na China pela empresa até o momento.

A despeito do imenso sucesso de vendas do iPhone na China, analistas dizem que as perspectivas da empresa em prazo mais longo naquele mercado podem depender de expandir suas parcerias no país com a inclusão da China Mobile, a maior operadora chinesa de telefonia móvel.

"Tim está em Pequim para reuniões com parceiros e autoridades. A China é um mercado importante para nós e esperamos que o entusiasmo dos consumidores e o crescimento que vemos lá continuem", declarou nesta quarta-feira (9) a porta-voz da Apple na China, Carolyn Wu.