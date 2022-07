Curitiba usa aplicativo para resolver problemas da cidade

O aplicativo Colab.re, disponível em iOS e Android, ajuda o cidadão a denunciar problemas do cotidiano da cidade, seja no transporte, na infraestrutura e má prestação de serviço público. Além das denúncias, a ferramenta também permite a indicação de soluções dos problemas e avaliações dos serviços municipais.

A prefeitura de Curitiba, no Paraná, já utiliza o Colab.re, por meio de um contrato de cooperação desde março deste ano e está bastante satisfeita com a parceria. "É muito importante, pois sabemos das maiores deficiências da cidade", disse Marcos Giovanella, diretor de Internet e Mídias Sociais da Prefeitura de Curitiba. A assessoria da Prefeitura de Salvador informou que ainda não há projeto para utilização do aplicativo.

Lançado em 2013, o Colab.re já conta com cerca de 50 mil usuários em 1.200 cidades brasileiras. E, ao fim do período da Copa do Mundo, a ferramenta compartilhará o diagnóstico gerado pelas denúncias em forma de relatório virtual aos próprios usuários, prefeituras e Governo Estadual e Federal das 12 cidades-sede.

O aplicativo apresenta categorias como: buracos nas vias, ocupação irregular de áreas públicas, limpeza urbana, mobilidade, meio-ambiente, urbanismo, entre outros. De acordo com Giovanella, em Curitiba, o principal problema aprontado pela ferramenta é o estacionamento irregular. "Com isso, podemos tomar medidas educativas nos principais pontos nos quais acontecem esse problema", falou.

Ainda segundo o diretor de Internet e Mídias Sociais, o uso precisa ser inteligente e como os problemas apontados são georreferentes, o aplicativo a cada semana envia relatórios por zona, a cidade é dividida em nove regiões. "Dessa forma é possível estipular cronogramas para resolução do principal problema apontado em cada região", informou.