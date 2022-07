Cuidado com o golpe: WhatsApp Gold não existe

É comum a circulação de spam e golpes no WhatsApp. Atualmente, os usuários do aplicativo devem ficar atentos para mais um falso anúncio. Trata-se de um "convite" para acessar uma suposta versão "Gold" ou "Golden" do aplicativo, que só seria acessível para celebridades.

Dentre os recursos prometidos dessa versão, estão a possibilidade de realizar chamadas de vídeo, de enviar até 100 imagens de uma só vez e uma função para deletar mensagens mesmo depois de tê-las enviado.

Obviamente, a mensagem traz um link por meio do qual seria possível baixar essa versão premium da WhatsApp. Porém, o WhatsApp Gold não existe. Na verdade, o link direciona para um site que baixa um malware (programas maliciosos) para o smartphone da vítima.

Através desses arquivos, os crackers conseguem espiar sua navegação e roubar seus dados.

O que fazer se for infectado?

Caso o usuário tenha clicado no link, existem maneiras para remover os arquivos nocivos do aparelho. Para isso, é necessário desligar o dispositivo e reiniciá-lo em modo de segurança - um procedimento que é diferente para cada modelo de smartphone.

Depois, deve-se utilizar o gerenciador de dispositivos para encontrar o aplicativo nocivo e removê-lo. O meio mais fácil de identificá-lo é pela data de instalação. Após remover o malware, é indicado reiniciar o dispositivo normalmente para verificar se o procedimento deu certo.