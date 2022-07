Crackers desativam áudio de celular por brecha no Android

Um falha no sistema de celulares com Android, revelada na última quarta-feira, 29, permite que o áudio de smartphones ou tablets seja desativado totalmente a patir da ação de cibercriminosos.

Segundo a empresa de segurança Tren Micro, foi constatada uma vulnerabilidade nos aparelhos com sistema do Google, desde a versão 4.3 (Jelly Bean) até o mais recente Android 5.1.1 (Lollipop).

O problema pode ser causado pelo download de um aplicativo contaminado com um arquivo no formato de vídeo MKV ou a partir do acesso a sites mantidos por crackers. A contaminação é iniciada automaticamente quando o celular é ligado e acionada quando o Android lê arquivos de mídia.

Além de parar todo o áudio do dispositivo, o malware pode causar o travamento do celular por causa do uso excessivo de RAM.

A solução para o problema ainda não foi encontrada, mas os usuários podem se proteger só baixando os aplicativos nas lojas oficiais e mantendo o antivírus atualizado.