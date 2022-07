Copa vai ter tecnologia 4G, garante operadora

O presidente nacional do grupo Telefônica/Vivo Antonio Carlos Valente garantiu que companhia cumprirá sua obrigação de instalar em Salvador tecnologia 4G (quarta geração de telefonia móvel e internet, de alta velocidade) até o final de abril de 2013, para que possa ser usada na Copa das Confederações. A data foi fixada no leilão de concessão do novo serviço e prevê o 4G em abril em todas as cidades-sede da Copa das Confederações.

Ele detalhou que o contrato prevê a instalação de um sistema com um mínimo de 50% de cobertura da nova plataforma nas capitais. O grupo arrematou, no primeiro semestre por R$ 1,050 bilhão, uma das faixas do 4G disponibilizadas pelo governo, que abrange a exploração do serviço em vários mercados entre os quais a Bahia.

Valente ponderou que a qualidade do serviço dependerá, contudo, de vários fatores. "Quando a gente faz 50% de cobertura, e isso vale para qualquer tipo de sistema, mas será mais importante pelo fato de ser 4G e um sistema de frequência de rádio, (a transmissão) sofre influência de obstruções. Ou seja, há locais onde você recebe o sinal melhor que o outro.

No caso do sistema móvel o que impacta (em relação à qualidade do sinal) é a vegetação, áreas molhadas, relevos, construções. Uma cidade é um organismo vivo, onde você tem um prédio hoje, outro amanhã. Ocorre que a 4G no Brasil só vai usar frequência (de ondas) muito altas, que sofrem muito com obstruções", avisou, ponderando que a Telefônica vai implantar as melhores soluções para tentar superar os problemas.

O executivo disse que o grupo continua acreditando no Brasil, apesar da crise econômica internacional. "A situação mundial é complexa, acaba afetando países como o Brasil que tem virtudes importantes como o mercado interno. A gente continua com muita confiança no mercado brasileiro, com todas as medidas que o governo tem tomado, de estimulo da demanda. Mesmo com o cenário de exterior adverso a gente tem tomado medidas concretas. Por exemplo, pagamos R$ 1,050 bilhão pelas frequências 4G. E esse é o primeiro passo, sem colocar um parafuso. Agora tem a parte dos equipamentos necessários", declarou sem querem revelar quando será gasto nas instalações físicas da rede.

Inauguração - Valente está na Bahia para inaugurar hoje a Estação Rádio Base do município de Ribeira do Pombal, situado no sertão baiano, que será o 3.000° município brasileiro coberto pela tecnologia 3G para acesso a internet móvel. Explicou que a inauguração faz parte da estratégia de expansão do grupo em todo o País. A Telefônica/Vivo é a líder do mercado de telecomunicações no Brasil, com 91,9 milhões de clientes, dos quais 76,8 milhões são na operação móvel. Os investimentos previstos do grupo para o Brasil no período 2011-2014 é de R$ 24,3 bilhões.