Copa do Mundo no Brasil bate recorde de envio de fotos

Na partida entre Brasil e Camarões, em Brasília, na última segunda-feira, 23, os torcedores bateram recorde no envio de fotos pelas redes de telefonia móvel. Foram feitas 181 mil ligações e 1,57 milhão de comunicações de dados, incluindo e-mails, imagens e mensagens multimídia.

Esse tráfego equivale a cerca de 1,6 milhão de fotos, com tamanho médio de 0,55 MB, e foi 10% a mais que o recorde anterior, na partida entre Argentina e Bósnia, realizada no dia 15 de junho, no Maracanã (Rio), quando foram feitas 1,42 milhão de comunicações de dados.

Na rede de telefonia móvel, o maior volume de dados trafegados continuou concentrado na tecnologia 3G. Para medir o tráfego, foi considerado um período de sete horas, começando três horas antes da partida e se encerrando duas horas depois do jogo.

Tráfego

Nesse período de sete horas, o tráfego foi equivalente a 725 mil comunicações de dados pela tecnologia 3G, 318 mil pela 4G, cerca de 20% do tráfego total de dados. Pela rede WiFi das prestadoras foi verificado tráfego intenso, de 532 mil comunicações de dados.

Também nesta partida foi batido recorde de maior período de pico de envio de dados, que começou às 15h e se estendeu até 18h. Os dados mostram que a rede suportou um volume intenso de conexões por três horas ininterruptas, bem acima da média dos demais jogos, de uma hora de duração do pico.

A rede para chamadas apresentou bom desempenho, mesmo nos momentos de pico, superando o das partidas anteriores, cujo recorde havia sido de 154 mil ligações, no Maracanã.

O período maior ocorreu entre 15h e 16h e voltou a crescer no final da partida. Os dados demonstram um comportamento típico dos usuários em grandes eventos, em que o uso do celular para ligações de voz se dá de forma mais intensa na chegada ao local, enquanto o uso de dados é mais elevado no início da partida.

Além da cobertura indoor, que permanecerá instalada nos estádios depois da Copa, as empresas de telefonia divulgaram investimentos de R$ 1,3 bilhão nas cidades que sediam os jogos, "ampliando em 28%, em média, a infraestrutura que ficará de legado para a população", informa material divulgado pelo sindicato das companhias (Sindtelebrasil).

"Nas 12 cidades-sede, entre 2013 e 2014, foram instaladas mais de 15 mil novas antenas de 3G e 4G", informa o Sindtelebrasil