Controversas: coletivo de mulheres lança podcast para discutir experiências e histórias

O coletivo Controversas estreia nesta segunda-feira, 29, o podcast homônimo em uma série de 5 episódios, reunindo 10 mulheres para conversar sobre cultura, comunicação, sociologia, direito, administração, entre outros campos de atuação. Elas são mestras em suas respectivas áreas, trazendo diferentes perspectivas de pesquisas e vivências dentro da área cultural.

“O objetivo é compartilhar processos, histórias, experiências e reflexões sobre a escrita sensível e o processo de criação nas pesquisas de mestrado e de vida de cada participante. Cada episódio contará com duas vozes do coletivo abordando temas como a presença feminina no mercado editorial e perspectivas dissidentes sobre a gestão e as políticas culturais”, explica Luana Souza, uma das integrantes do grupo composto também por Carol Dia, Beatriz Bastos, Stéfane Souto, Sofia Mettenheim, Bia Mathieu, Izabela Alcântara, Sara Mariano e Joice Araújo e Carol Dantas.

Os podcasts serão disponibilizados em dias alternados até a próxima semana no site e poderão ser acessados ainda no Instagram da Pinaúna (@pinauna.editora) e do Controversas (@controversascoletiva) através do link na bio.

O coletivo Controversas é aberto para todas as mulheres que se interessam pelas tradições culturais e têm como objetivo criar um espaço de compartilhamentos, trocas e aprendizados construído em um viés contracolonial.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia), via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.