Consumidores lotam lojas para comprar os novos iPhones

Os novos modelos do aparelho celular mais cobiçado pelos consumidores chegaram às lojas brasileiras na madrugada desta sexta-feira, 22. Em Salvador, o lançamento dos iPhones 5s e 5c, com tecnologia 4G, teve status de evento nas lojas das operadoras de telefonia celular Vivo e TIM do Salvador Shopping.

Ambas abriram as portas à meia-noite de sexta e atenderam os clientes até as 3 horas da madrugada.

Na Vivo, a fila começou a se formar quase quatro horas antes. Na TIM, a ação teve a presença do cantor Xanddy, do goleiro Marcelo Lomba, representando o Esporte Clube Bahia, e do goleiro Deola, pelo Esporte Clube Vitória.

As empresas não divulgaram os balanços das vendas do primeiro dia, mas, em nota, a TIM disse que o lançamento atendeu às expectativas e que a empresa segue abastecendo as demais lojas do Brasil para o Natal. Na Vivo, as vendas também foram boas e o modelo mais sofisticado, 5s, já está em falta.

Os aparelhos estão à venda, na capital baiana, nas lojas da Vivo, Oi, Claro e TIM e da ITown - revenda oficial da Apple, fabricante do iPhone.

Os preços dos aparelhos no mercado brasileiro variam de R$ 946 a R$ 3.599, a depender da operadora e do tamanho da memória, que pode ser de 16 GB, 32 GB ou até 64 GB.

O médico Marcelo Nascimento aguardava há dois meses o lançamento do modelo 5s de 16 GB para presentear a esposa. Ele, que é dono de um iPhone 4s, acredita que o aparelho da Apple tem diferenciais importantes.

"O iPhone é muito intuitivo no manuseio e funciona com agilidade. Eu tenho outros produtos da Apple, que têm uma interface com o iPhone, o que acho interessante", afirma o médico.

Importados

Marcelo havia tentado comprar o novo modelo há dois meses, quando esteve em férias nos Estados Unidos, mas desistiu ao saber que a tecnologia 4G dos norte-americanos é incompatível com a brasileira. A compatibilidade ocorre apenas com os aparelhos vendidos na Europa e na Austrália.

Mas isso não foi problema para o técnico em eletrônica Rubens Novaes, cujo iPhone 5s foi trazido dos Estados Unidos. "O 4G no Brasil não vai pegar. A questão é o status e a velocidade maior", diz.

Para o piloto de avião Leslie Paiva Jr. a "incompatibilidade" com o modelo 5s é financeira. "O preço dele é igual a duas prestações do meu carro. Vou esperar o modelo ficar mais barato ou pedir para alguém trazer do exterior", afirma Leslie Jr.