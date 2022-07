Conheça os aplicativos preferidos das crianças

Eles podem servir como distração enquanto esperamos uma consulta médica, podem nos ajudar a criar desenhos e histórias diferentes e até a fazer a lição de casa. Os aplicativos ou apps (em inglês) dos tablets ou celulares podem ter mais funções do que se imagina. Tem criança que não vive mais sem eles.



A ideia é escolher que funções deseja ter no seu aparelho. Por exemplo, "você escolhe os jogos que gosta ou como prefere ouvir música no seu celular", explicou a engenheira Leila Carneiro. E podemos esperar mais dos aplicativos. Hoje eles já estão nas televisões, e relógios inteligentes até mesmo estão sendo criados para os carros.



As irmãs Cecília, 11, e Clara Dias, 9, gostam de baixar aplicativos de jogos. O do Minecraft é um dos favoritos. Apps para desenhar e tirar fotos também são os mais usados. Elas passam mais tempo neles do que nas janelas de navegação da internet, onde você usa um endereço eletrônico para acessar o site. "É mais fácil. Basta clicar no aplicativo e tudo o que você precisa está lá".



Já Gabriela Santos, 12, usa os aplicativos no celular para acessar redes sociais, como o Instagram. Henrique Seveiuc, 8, contou que, além de facilitar o acesso às redes para falar com os amigos, usa os apps para pesquisa. "Dá para fazer de tudo".



Liberado



Alguns dos aplicativos disponíveis na Apple Store, para quem tem iPod ou iPhone, ou na Google Store, para quem tem aparelhos com o sistema Android, são pagos ou não são indicados para crianças ou adolescentes. Por isso, quem cuida da senha que autoriza o download são os pais. É assim com Cecília, Clara e Bianca.

A psicóloga Titina Cardoso recomendou que os downloads sejam sempre discutidos com os pais. "O download deixa tudo muito fácil, mas é preciso entender que mesmo os aplicativos divertidos nem sempre são indicados para crianças. Isso também evita gastos desnecessários".

