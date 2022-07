Conheça 10 situações em que você entrega seus dados pessoais

O Ministério da Justiça começou a receber sugestões para o texto do anteprojeto da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, a ideia não é proibir que empresas troquem ou vendam seus dados, e sim estabelecer regras para essa prática. O texto propõe que os cidadãos tenham que consentir previamente o uso comercial de seus dados, e que essa autorização não possa ser uma obrigação para o fornecimento de um produto ou serviço. A consulta pública está sendo feita no site dadospessoais.mj.gov.br.

E você, já parou pra pensar em quantas situações cede suas informações pessoais, sem ter controle sobre o que vai acontecer com elas? Confira dez situações em que seus dados podem (ou poderiam) estar sendo usados comercialmente:

1. Brinde fácil

No shopping ou aeroporto, promotores de venda oferecem revistas ou outros brindes em troca da apresentação do seu cartão de crédito e de outros dados de identificação. Você trocaria esses dados em troca de um simples presente?

2. Dados para sites parceiros

Geralmente, ao se registrar na maioria dos sites comerciais na internet, aparece uma opção no final em que você pode optar por "receber ofertas de nossos parceiros". Antes de aceitar, pense: qual seria a utilidade disso?

3 - Cadastros em lojas

Pode acontecer o mesmo em lojas físicas, quando o vendedor ou vendedora pede suas informações para o cadastro deles. Se você não comprou em crediário ou com cheque, por que será que eles precisam desses dados?

4 - Histórico bancário

Se brincar, os bancos sabem mais da sua vida financeira do que você: quanto você ganha, quanto e como você gasta; se paga à vista ou parcela, se dá calote ou paga em dia. E se esse histórico parasse nas mãos erradas?

5 - Inscreva-se e ganhe...

É comum encontrar promoções e sorteios que pedem uma inscrição detalhada para poder participar. Quando as chances de ganhar são pequenas, talvez seja melhor preservar o número do seu CPF.

6 - Histórico médico

Adquirindo um plano de saúde ou preenchendo fichas para exames médicos, a gente cria um perfil personalizado sobre nossa saúde. E se sua futura seguradora de saúde comprasse esses dados e soubesse o histórico de problemas de saúde e de todo o histórico de doenças da sua família?

7 - Listas VIP na balada

Quando você passa o e-mail ou celular na entrada da balada. Espere muitos convites "VIPs" para todas as festas da cidade nas próximas semanas, do samba ao eletrônico.

8 - Permissão nos aplicativos

Quando aquele aplicativo do smartphone pede acesso às suas fotos. Ou quando você topa compartilhar todos seus contatos do celular. Sua vida é mesmo um livro aberto?

9 - Condições para alugar imóvel

Nas imobiliárias, ao tentar alugar um lugar pra morar. Quanto você ganha, onde você trabalha, quem você conhece, quanto você tem no banco, se tem carros ou imóveis… a lista é longa.

10 - Propagandas personalizadas

Por fim, você já reparou que quando joga conversa fora na internet ou manda um e-mail aparecem propagandas relacionadas ao tema que você conversava? Os seus dados pessoais estão ajudando a personalizar as propagandas. Agora resta saber se você lembra de ter autorizado esse tipo de uso.