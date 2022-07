Conheça - e aprenda - as novas comemorações do Fifa 14

Aproveitando o lançamento da demo do Fifa 14 nesta terça-feira, 10, a EA Sports divulgou um vídeo em que mostra e ensina as novas comemorações de gols do jogo. Assista abaixo:

Fifa 14 chega ao País no dia 24 de setembro com narração de Thiago Leifert e comentários de Caio. O jogo estará disponível para Xbox 360, Xbox One, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii, Android, iOS, PSP, PlayStation Vita, Nintendo 3DS e PC.