Confira os lançamentos da Netflix para o mês de setembro

Entrando na última semana do mês de agosto, a Netflix divulgou uma lista com nomes de filmes, séries e documentários que vão atualizar o sistema de streaming da empresa global. Algumas das novidades já estão em exibição como a série animada "(Des)encanto" — do mesmo criador de Os Simpsons e Futurama —, o docussérie "Seguindo os Fatos", que acompanha os repórteres do BuzzFeed e o filme "Para Todos os Garotos que já Amei" (confira a lista abaixo).

Não para por aí. Entre os lançamentos está o primeiro filme do " Homem-Formiga" e a sequência 1 e 2 dos filmes animados "Hotel Transilvânia". Para quem gosta de séries, estão previstas também novas temporadas das séries "Punho de Ferro", "DC’s Legends of Tomorrow" e "BoJack Horseman".