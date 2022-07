Confira filmes, séries e cantores mais citados no Facebook

O Facebook criou um vídeo com a retrospectiva de 2014 e divulgou uma lista com filmes, séries, cantores e músicas mais citados na rede social. Dentre outros assuntos, até a eleição do Brasil foi citada como uma das mais comentadas, perdendo apenas para a Copa do Mundo e o vírus Ebola. Confira abaixo:

Filmes:

1) Frozen - Uma Aventura Congelante

2) Guardiões da Galáxia

3) As Tartarugas Ninjas

Séries de TV:

1) Game of Thrones

2) Orange is the New Black

3) The Walking Dead

Cantores:

1) Beyoncé

2) Pharrell Williams

3) Nicki Minaj

Músicas:

1) "Happy" - Pharrell Williams

2) "All of Me" - John Legend

3) "Stay With Me" - Sam Smith

