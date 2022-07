Confira alguns "memes" que foram sucesso em 2013

Os "memes" são fenômenos culturais que têm sua origem na internet e que se propagam rapidamente nas redes sociais. Em sua maioria, por serem divertidos. Com isso, apresentamos algumas brincadeiras que foram sucesso pelo mundo web:



1.Beyoncé no Super Bowl

Beyoncé cantou no intervalo do Super Bowl, principal jogo da temporada do futebol americano, entre os times San Francisco 49ers e Baltimore Ravens, no estádio Superdome. Mas as fotos da cantora publicadas no site BuzzFeed deram o que falar. O assessor de Beyoncé quis que o site retirasse as imagens do ar, mas ocorreu o contrário. O BuzzFeed revidou publicando mais fotos da cantora. A disputa entre o assessor da artista e o site se difundiu rapidamente pelas redes sociais e muitos internautas colocaram lenha na fogueira publicando fotos montadas de Beyoncé durante o show no Super Bowl.



2. Cães de lingerie

Esse meme teve sua origem na rede social chinesa Weibo. A partir daí, várias imagens com cães de lingerie e sapatos se espalharam pela rede mundial.







3. Charles Ramsey

Charles Ramsey, também conhecido como "o herói de Cleveland", que em maio ajudou a libertar três mulhares mantidas em cativeiro por 10 anos, é o protagonista de um dos "memes" de sucesso na grande rede. Depois de sua entrevista concedida a uma emissora de TV norte-americana, o vídeo postado no YouTube tornou Charles Ramsey uma estrela da internet.



4. Hadokening



Qual é o "meme" Hadokening? São fotografias imitando cenas de luta de games como Street Fighter, em que várias pessoas aparecem suspensas no ar. Este "meme" foi muito popular em 2009, mas em 2013 também alcançou popularidade entre os internautas.



5. Harlem Shake

Máscaras, fantasias muito loucas e uma música muito animada são os ingredientes de "Harlem Shake", um dos mais populares "memes" do ano. No vídeo abaixo, soldados da Marinha norte-americana caem na brincadeira.