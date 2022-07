Competição de Mortal Kombat X tem premiação R$ 1,8 milhão

A terceira temporada da competição ESL Mortal Kombat X Pro League será iniciada no próximo domingo, 3, e pagará um total de US$ 500 mil (R$ 1,8 milhão) em prêmios. O evento é considerado a "Copa do Mundo de Mortal Kombat".

O campeonato será decidido em várias etapas. Os 16 melhores, que avançarem pela primeira classificatória, se enfrentarão no dia 12 de julho, para aí sim definir os oitos finalistas. O vencedor levará US$ 200 mil (R$ 718 mil) para casa.

O restante do dinheiro será dividido para investimento em competições regionais na América do Norte, Europa, América Latina e na comunidade russa.

Também haverá uma torneio amador chamado Challenger Cup, a partir de 2 de abril, que vai reunir jogadores de PlayStation 4 e Xbox One para disputar prêmios em dinheiro.