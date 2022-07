Começa pré-venda do game Halo 4 para Xbox

A Microsoft começou nesta quarta-feira, 5, a pré-venda de um dos jogos mais aguardados do Xbox: Halo 4. O jogo está disponível nas versões Standard (R$ 149) e Limitada (R$ 299). O lançamengo mundial do jogo será no dia 6 de novembro e os brasileiros terão o game totalmente em português.

Em Halo 4, Master Chief retorna para lutar contra um antigo mal que está em busca de vingança e aniquilação. Encurralado em um mundo misterioso, enfrentando novos inimigos e uma tecnologia mortal, ele percebe que o universo nunca mais será o mesmo.

A edição limitada de Halo 4 terá pacotes de mapas para os Jogos de Guerra; conteúdo digital extra na Xbox Live, como armadura Spartan IV, skin para a arma Assault Rifle e série digital legendada de 90 minutos, entre outros.

Série rentável Os três games da série Halo, exclusivos para o Xbox, já venderam mais de 30 milhões de unidades, sendo o game mais vendido do console da Microsoft e Halo 3 é o mais jogado na rede Xbox Live.