Começa pré-venda de Call of Duty: Ghosts

Começou nesta sexta-feira, 4, a pré-venda de Call of Duty: Ghosts, da Activision. O preço sugerido do game é de R$ 199,90 e estará disponível em versão legendada e dublada para Playstation 3 e Xbox 360, O jogo está previsto para ser lançado no dia 5 de novembro.

Quem comprar até lá, vai ganhar um kit com camiseta, pôster dupla face e um mapa multiplayer Free Fall. Além das batalhas em terra, o game também terá batalhas sub-aquático e até no espaço, como é possível ver no trailer abaixo: