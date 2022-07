Com tela maior e novos recursos, Samsung lança o Galaxy S4

De Nova Iorque - A Samsung apresentou na noite desta quinta-feira, 14, o Galaxy S4, novo smartphone da marca sul-coreana que chega ao mercado no fim de abril em duas cores: black mist e white fost. O preço ainda não divulgado, assim como também não foi revelado quando o aparelho estará disponível no Brasil.

O Galaxy S4 foi desenvolvido com uma tela de 4,99 polegadas, a maior da categoria, e uma resolução Full HD Super Amoled com 441 pixels por polegadas, superior ao do antecessor, o S3 (306 ppi), e ao do iPhone 5, que tem uma resolução de 321. "Combinamos excelência e inovação˜, disse J. K. Schin, presidente da Samsung no evento realizado em Nova Iorque.

Como os rumores já apontavam, a câmera traseira do Galaxy S4 tem 13 megapixels e a frontal ficou com 2 MP. O aparelho tem 7.9 milimetros, "é mais fino que um lápis˜, garantiu Ryan Bidan, diretor de marketing de produto. A memória é de 2GB de RAM e estará disponível em versões de 16GB a 64GB, com a possibilidade de utilizar um microSD de até 64GB.

Recursos - Os comandos do aparelho podem ser dados com a voz ou apenas apontando, sem a necessidade de encostar na tela touch graças ao sistema Air View. O Galaxy S4 também reconhece os olhos do usuário. Se estiver assistindo a um vídeo e for preciso desviar o olhar, o filme para.

Na leitura, o smartphone acompanha o olhar e a tela vai se movimentando, sem precisar usar o dedo para descer o texto. Com as duas câmeras, é possível fazer vídeo conferência com até quatro pessoas utilizando dois S4.

O tradutor do S4, que suporta até 9 idiomas, dentre eles o português brasileiro, pode ser utilizado sem a necessidade de estar conectado à internet. O sistema funciona tanto por comando de voz quanto por texto.

Os recursos de fotografia ganharam destaque no novo Galaxy S4. Com o Drama Shot, é possível tirar até 100 fotos em quatro segundos, já com o Eraser, com apenas um toque, são retirados os objetos indesejados das imagens.

O álbum de fotografias digitais se parece com o tradicional, de papel, onde pode-se colocar textos e disponibilizar as imagens como se fosse em uma página. Também se assemelha à forma de "linha de tempo" do Facebook.

O sistema Group Play permite que até oito aparelhos compartilhem fotos, vídeos e áudio sem a necessidade de estar conectado à internet.



*o repórter viajou a convite da organização do evento