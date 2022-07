Com novos modelos, Samsung vê recuperação do mercado de TVs

A Samsung Electronics, maior fabricante de televisores do mundo, espera uma recuperação do mercado de TVs no segundo semestre, ajudada por uma melhora da economia dos Estados Unidos e pelo lançamento de novos aparelhos de última geração.

Com os preços das TVs LCD caindo em média 15 por cento a cada ano, as principais fabricantes estão acrescentando novos recursos e ampliando as telas que agora têm resolução quatro vezes melhor que os modelos LCD mais baratos de seus concorrentes chineses.

"A primeira metade do ano foi bem difícil para o mercado de televisores. Agora que a economia norte-americana está se recuperando, nós prevemos que a segunda metade será bem positiva ou haverá recuperação", disse o diretor do negócio de TV da Samsung, Kim Hyun-suk, em entrevista à Reuters.

"Teremos novas tecnologias surgindo no mercado, tais como os televisores UHD (Ultra High-Definition)."

Falando paralelamente à IFA, maior feira de eletrônicos da Europa, Kim disse que o foco da Samsung permanecerá no segmento premium, oferecendo modelos mais modernos e preços competitivos.

A Samsung está sentindo a pressão de fabricantes chineses como a TCL, a quinta maior fabricante de TVs do mundo.

A demanda global por TVs LCD subiu 3,7 por cento no segundo trimestre, graças ao crescimento de 29 por cento do mercado chinês. Excluindo a China, os embarques de TVs LCDs caíram 3,5 por cento, com baixa de 14 por cento na Europa e de 9 por cento na América do Norte, segundo a empresa de pesquisa DisplaySearch.

O mercado chinês responde por 27 por cento da demanda global em base unitária, maior que Europa e América do Norte.

Aposta em Oled e ultraHD

A empresa sul-coreana enfatizou que a tecnologia de tela OLED - organic light emitting diode - e seu sucesso com telas menores impulsionaram sua fatia de mercado em smartphones, assim como seu lucro.

Como parte de outro impulso para expandir o segmento premium, a Samsung apresentou dois modelos de TV OLED com qualidade UHD, à frente de seus rivais na feira IFA. Mas as telas grandes demoram mais para gerar lucro.

A Samsung, que lançou sua primeira tela de TV OLED em julho, lançou sua tela ultra fina e curva de 55 polegadas por 9 mil dólares no mês passado, enquanto os modelos de mesmo tamanho de ultra alta definição (UHD) ficaram em uma média de preços de 1,5 mil a 4 mil dólares.

Acredita-se que a OLED oferece qualidade melhor que as telas de cristal líquido padrão, com uma resolução melhor, resposta mais rápida e imagens com alto contraste, mas o preço de cerca de 9 mil dólares permanece como um obstáculo.

Samsung e concorrentes como a sul-coreana LG Electronics e a japonesa Sony também estão expandindo para o mercado UHD, que oferece resolução quatro vezes melhor que os modelos LCD convencionais e está ganhando espaço no mercado de telas grandes.