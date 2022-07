Com liga brasileira, game PES 2013 chega ao País

Começou na última sexta-feira (28) a venda no Brasil de um dos games de futebol mais populares do mundo, o Pro Evolution Soccer 2013, que já foi conhecido como Winning Eleven. No entanto, as únicas plataformas que terão acesso ao jogo no primeiro momento serão o Playstation 3 e o Xbox 360 (R$ 179,00). Os amantes do jogo que queiram jogar no PC (R$ 99,00) terão de esperar um pouco ou comprar o download em sites europeus.

Dentre as maiores novidades do jogo, destacam-se aspectos na jogabilidade. As partidas estão mais cadenciadas, o que foi uma solução para as críticas de que o jogo nunca teria sido um simulador de futebol, mas sim um jogo de arcade. Diferente da última versão, nesse PES está bem difícil, para não dizer impossível, levar a bola de um lado a outro do campo com um único jogador, mesmo quando esse jogador é Messi ou Cristiano Ronaldo.

Os chamados 'bugs' também estão em menor evidência. Os comandos 'Super cancel', 'cavadinha indefensável' e 'velocistas raio-x' foram excluídos do jogo. PES 2013 tem privilegiado o toque de bola, os dribles objetivos e os chutes, que foram drasticamente melhorados em relação às versões anteriores. Pro Evolution Soccer 2013 tem se destacado também entre especialistas, que o elegeram como o melhor jogo de esportes da E3, uma das maiores convenções de games do mundo, a frente do concorrente Fifa 13.

No entanto, talvez a maior novidade para os fãs brasileiros tenha sido a entrada dos clubes que participam da Série A do Brasileirão. Se na última versão apenas os clubes brasileiros que participavam da Libertadores estavam presentes no jogo, nesta todos os times da primeira divisão estão licenciados, com uniformes e elencos amplamente atualizados.

O gamer poderá ainda jogar o modo Vida Futebolística (conhecido por boa parte dos jogadores de PES como Master Liga) com times brasileiros. Diferente de outras versões, quando só era possível jogar com clubes europeus, o modo possibilita o gerenciamento de um clube na Liga Brasileira, com a possibilidade de brigar por uma vaga na Libertadores, e não só da Champions League como era antes.

Dois novos estádios brasileiros fazem parte do jogo: a Vila Belmiro e o Morumbi. Os estádios seguem de maneira muito fiel aos originais, com cânticos da torcida e orientações dos treinadores a beira do campo. Tudo em português brasileiro. Os desenvolvedores também melhoraram a já marcante e divertida narração de Sílvio Luiz, e comentários de Mauro Betting, deixando-a menos repetitiva e mais fiel aos lances do jogo.

Pro Evolution Soccer 2013 é um convite para a diversão. A Konami, empresa dona da franquia, parece ter ouvido os jogadores e aprendido com os erros. A medida de implantar a Liga Brasileira é uma resposta positiva aos mais de um milhão de consumidores na América Latina, especialmente no Brasil. O jogo mais cadenciado, a retirada dos 'bugs' e a melhora na inteligência artificial dos jogadores é outro bom feedback dado pela produtora, que deve recuperar muitos dos fãs perdidos, principalmente para o concorrente Fifa, nos últimos anos.