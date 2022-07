Cloaked CA chega para proteger pirataria na TV a Cabo

A tecnologia Cloaked CA, da Irdeto (empresa especializada em segurança nas plataformas digitais), chegou para proteger as operadoras de TV a Cabo das piratarias. O software tem acesso condicional e sem cartão, que habilita tanto Internet Protocol Television (IPTV), como Digital Video Broadcasting for Cable (DVB-C) e satélite em um set-to-box para todas as redes.

A plataforma, que já é usada por empresas nacionais e internacionais como a Foxtel, operadora de TV paga da Austrália, elimina o uso do cartão físico e inteligentes e tem a vantagem da atualização remota, que garante a agilidade no acesso.

"A Irdeto oferece às operadoras uma estratégia de segurança única, de 360 graus, com proteção para conteúdo premium em toda a cadeia de valor do conteúdo. Nossa solução Cloaked CA protege seus serviços contra ameaças como a pirataria e fornece uma solução de segurança renovável e flexível que lhe permite oferecer uma experiência televisiva excepcional aos seus assinantes”, afirmou Gabriel Ricardo Hahmann, Diretor de Vendas no Brasil e América Latina da Irdeto.