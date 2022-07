Cliente pode fazer denúncia ao Procon através de aplicativo

A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon-Ba) lançou, nesta terça-feira, 15, Dia Mundial do Consumidor, um aplicativo onde será possível registrar reclamações em tempo real.

A denúncia pode ser anônima ou o consumidor pode informar e-mail e ter retorno sobre a reclamação feita. Será possível enviar fotos, saber onde fica a unidade do órgão mais próxima e qual o caminho para chegar no local.

Segundo o coordenador técnico e administrativo do Procon-BA, Felipe Vieira, o órgão pode aplicar multas, suspender a atividade exercida pelo denunciado, caçar o registro ou até mesmo tirar a empresa do mercado por não ser uma boa fornecedora.

Foi divulgado, ainda, nesta terça, o Cadastro de Reclamações Fundamentadas, que informa as empresas que mais recebem queixas na Bahia e aquelas que mais solucionam problemas. Para acessar a lista, basta entrar no site da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS).

O diretor de Atendimento e Orientação ao Consumidor do Procon, Lucas Meneses, explicou que o cadastro utiliza informações do banco de dados do órgão, onde são registradas todas as reclamações referentes aos fornecedores.