Claro lança serviço de 4G

O presidente da Claro, Carlos Zenteno, afirmou nesta terça-feira, 16, que a empresa já investiu R$ 510 milhões para a oferta do serviço 4G no País. A companhia anunciou o lançamento da tecnologia em 11 cidades, das quais seis vão receber jogos da Copa das Confederações. Segundo ele, a Claro vai oferecer cobertura em 90% das áreas dessas cidades. No leilão da frequência de 2,5 GHz no ano passado, as empresas se comprometeram a oferecer cobertura em 50% das áreas das cidades-sede da Copa das Confederações - Brasília, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro - a partir de 30 de abril. Com o lançamento desta terça-feira a Claro é a primeira das operadoras de telefonia a oferecer o serviço 4G. Zenteno não revelou a meta da empresa para o número de clientes neste ano. Segundo ele, os preços dos pacotes 4G serão semelhantes aos oferecidos para a tecnologia 3G.

