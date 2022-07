Cidadão ganha aplicativo gratuito que facilita acesso ao SAC

Para facilitar o acesso dos usuários do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), foi disponibilizado pelo governo do estado o aplicativo SAC Mobile. O anúncio sobre o novo software foi feito pelo governador Rui Costa, por meio do seu perfil no Facebook, nesta terça-feira, 13.

O aplicativo, disponível na App Store e Play Store, pode ser baixado gratuito em celulares ou tablets com os sistemas operacionais iOS e Android. A nova ferramento teve um custo de R$ 190 mil e foi realizado em parceria com a Coordenação de Tecnologia da Informação da Secretaria da Administração (Saeb) e a Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb).

O coordenador geral de TI da Saeb, Murilo Costa, afirma que a "expectativa é que em 90 dias tenhamos um milhão de downloads realizados, o que refletirá em mais praticidade no atendimento aos usuários da Rede SAC".