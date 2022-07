Ciberataques a celulares aumentam mais de 600%

Os smartphones não são imunes aos hackers, que multiplicaram seus ataques contra os celulares este ano, usando como arma para simples fraude comercial ou espionagem industrial, afirma um estudo publicado nesta quarta-feira, 26.

De março de 2012 a março de 2013, o número de vírus introduzidos nesses telefones conectados à internet aumentaram 614%, calculou o fabricante de equipamentos de telecomunicações Juniper Networks.

O estudo mostra que o sistema de navegação do Google, o Android, é particularmente afetado por estes ataques, com 92% do total.

Isso se deve ao domínio mundial no setor desse sistema aberto, que ocupa 3/4 do mercado.

Segundo Karim Toubba, da Juniper Networks, isso também se dá porque o Android não tem um sistema de filtros de segurança rigoroso, apesar de todos os programas de navegação terem pontos vulneráveis.