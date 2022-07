Celulares baianos ganham 9º dígito a partir deste domingo

A partir deste domingo, 11, os números de identificação dos celulares na Bahia passam a ter nove dígitos. Para fazer uma ligação, portanto, será necessário acrescentar o 9 na frente da combinação atual. O mesmo vale para o envio de torpedos e também para mensagens via o aplicativo Whatsapp.

A mudança vale para os códigos de todas as regiões do estado - 71, 73, 74, 75 e 77. Os estados de Sergipe (79) e Minas Gerais (31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38) também passam a ter números com nove dígitos.

Outros estados brasileiros, como São Paulo e Rio de Janeiro, já se adequaram ao novo padrão que atende à resolução nº 553 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).



A medida, de acordo com a agência, foi necessária para aumentar o número de combinações e de linhas telefônicas. As operadoras foram orientadas a alertar seus clientes sobre o acréscimo do dígito.

A resolução da Anatel prevê que, até o próximo dia 20, as chamadas feitas com o formato anterior funcionem normalmente. Esse serviço deixa de funcionar já no dia 21.

Aplicativos

Para facilitar a mudança no número dos contatos, as operadoras criaram aplicativos gratuitos que fazem o ajuste (veja abaixo). A empresa Vivo, por exemplo, permite que usuários de qualquer operadora utilizem o sistema.

Mensagem sonora

Do dia 12 de novembro até 9 de fevereiro, chamadas feitas com oito dígitos serão interceptadas e uma mensagem sonora informará sobre a necessidade de se colocar o 9 à frente do número. Depois disso, as chamadas sem o nono dígito não serão completadas.

Além da Bahia, Minas Gerais e Sergipe irão atualizar o nono dígito no domingo. Atualmente, só esses dois estados não passaram pela mudança no Nordeste.