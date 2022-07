Celular: cliente deve ser informado sobre corte de internet

Os consumidores da franquia de dados nos celulares passam a ser avisados do corte na internet a partir desta quinta-feira, 10.

A data marca o fim o prazo dado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para que as empresas de telefonia se adequassem às novas regras de cobrança dos pacotes de dados pelo celular, determinadas em outubro do ano passado.

As mensagens devem ser enviadas aos consumidores com antecedência, quando o consumo se aproximar do limite contratado pelo cliente. Pelo antigo sistema adotado pelas operadoras, depois que a franquia contratada terminava, o serviço é cortado.

Além da antecedência sobre o fim da franquia de internet, a Anatel também determinou que as lojas devem atender todo tipo de serviço prestado pelas operadoras.