Casal tatua logotipo do Tinder no pulso

O casal Luana Jahnke e Rodrigo Zanotta mostraram um verdadeiro amor pelo Tinder. Os dois, que se conheceram no aplicativo de namoro, tatuaram o logotipo da empresa. "Queríamos tatuar algo juntos. Então, o Rodrigo deu a ideia de ser o logotipo do aplicativo, pois se não fosse por ele, não estaríamos vivendo os melhores momentos de nossas vidas", explicou Luana em entrevista ao UOL Tecnologia.

Luana e Rodrigo, que são de Pelotas (RS), se conheceram há dez meses no Tinder. Após duas semanas de conversas pelo WhatsApp e Facebook, se encontraram pessoalmente. Os dois aprovam o aplicativo para conhecer namorados e Rodrigo ainda dá dicas. ""Seja você mesmo. Se o papo render, pensem em um local público para os dois estarem o mais tranquilo possível", afirmou ao UOL Tecnologia.

No Instagram, Luana falou sobre o namoro. "Acreditem ou não , mas lá no início nem todo mundo botou fé, nem todo mundo acreditou que daria certo. Escutei de inúmeras e diversas pessoas coisas do tipo 'guri do tinder não presta', 'ah isso não vai dar certo luh', e do nada aquilo que começou como um trabalho da faculdade ( o que poucos acreditam ) colocou no alcance dos meus olhos uma fotinho que lascou o meu curtir logo de cara, é rapidamente foi criando um vínculo que virou carinho, afeto, paixão e no tempo certo deu espaço pro sentimento mais puro e sincero, o amor. Foi através do tinder que redescobri a vida, que conheci aquele que é responsável pelos melhores dias da minha vida, pelas risadas mais sinceras, pelas conversas, Índia das, pelos passeios e pela companhia perfeita. Agora poderemos até ouvir (das pessoas que nao bos conhecem) coisas do tipo: "mas uma tatuagem tão cedo? E se não der certo? " pra vocês eu já respondo de antemão, temos certeza que dará e se não der, a tatuagem vai sempre nos fazer lembrar de tudo de bom que vivemos junto. Não desmerecendo (até pq eu acho bem fofo tbm) mas a nossa aliança de compromisso é a mais linda e mais eterna possível. Uma forma de expressar aquilo que tá dentro da gente, nosso amor e nossa certeza que vai ser eterno, sem esquecer é claro, a gratidão ao Tinder por ter ajudado na entrega desse presente de Deus que foi o Rodrigo Zanotta na minha vida. Te amo"