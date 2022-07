Carrefour fecha loja virtual no Brasil

O Carrefour anunciou nesta sexta-feira (7) o encerramento de suas operações de e-commerce no Brasil como parte da reestruturação no país, uma mostra do grande desafio que é operar no promissor mas novo mercado brasileiro de vendas online.

A varejista afirmou em comunicado que, entre os focos dela no país, estão a operação de hipermercados, a expansão da bandeira Atacadão e a divisão de serviços financeiros, tendo em vista o crescimento da classe média.

O Carrefour garantiu que honrará todas as vendas já realizadas no site e que dará suporte aos clientes que precisarem.

Competição acirrada e promoções agressivas levaram alguns varejistas do país a perdas nas operações online brasileiras.

Na quinta-feira (6), Amazon.com e Google abriram as operações brasileiras das respectivas lojas de ebooks, em uma mostra da força do e-commerce brasileiro, que movimenta 12 bilhões de dólares por ano.

A decisão da Amazon de ainda não fazer entregas físicas, no entanto, mostra receios em um país com notáveis limitações em infraestrutura e um sistema tribuntário complexo e honeroso.

Fora isso, um grande lançamento no varejo precisa considerar a desaceleração da economia brasileira, que ameaça esfriar a demanda do consumidor.

A suspensão das vendas online faz parte de um plano de reestruturação que o Carrefour adotou há dois anos para melhorar as operações de hipermercados, atacado e unidades de financiamento, segundo o comunicado.

O Carrefour se negou a comentar o assunto.

O presidente-executivo da companhia francesa, George Plassat, assumiu o cargo há seis meses e desde então tem trabalhado para se desfazer de negócios não essenciais e assim levantar capital e socorrer os hipermercados da rede em praças importantes.

A queda dos juros e as mudanças de estratégia nos grandes bancos brasileiros também começaram a impactar a indústria de cartões de crédito do país e pressionar as lucrativas operações de financiamento ao consumidor.

A B2W, maior companhia de e-commerce do Brasil listada em bolsa, teve de desacelerar as agressivas ofertas de vendas e financiamento para tentar reduzir a série de perdas que vinha tendo.