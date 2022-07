Cápsula do tempo de Jobs é desenterrada 30 anos depois

Cerveja, disco, revista e o primeiro mouse comercial da Apple foram alguns dos objetos que estavam na cápsula do tempo de Steve Jobs, enterrada desde 1983, em Aspen, Colorado, nos Estados Unidos, e desenterrada no último dia 20. A equipe que desenterrou o objeto é do programa Digger (Escavadores), do National Geographic Channel, que vai mostrar todos os objetos encontrados em um programa, que ainda não possui data de exibição.

A cápsula deveria ter sido aberta em 2003, mas o local exato onde foi enterrada não havia sido encontrada. O mouse que estava na cápsula era do computador Lisa, lançado pela Apple em 83. Jobs o incluiu momentos antes de fechar o objeto. Ainda foram encontrados cubo mágico, disco da banda The Moody Blues e um exemplar da revista Vogue, dentre outros objetos.