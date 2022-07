Candidato do ENEM pode prever sua nota em aplicativo

O aplicativo gratuito Enem Plus simula o cálculo da nota final do candidato da prova e as possibilidades de aprovação em todas as instituições de graduação que utilizam o Exame Nacional como mecanismo de acesso.

Para saber o resultado, o estudante escolhe a universidade ou Estado que deseja estudar. Em seguida, coloca a pontuação que obteve em cada área do conhecimento. O aplicativo fará, então, uma aproximação da pontuação e cursos onde o estudante pode passar.

O aplicativo está disponível para smartphones Android no Google Play. A versão para iPhone ainda será lançada.

A ferramenta realiza uma busca nos bancos de dados públicos da edição anterior do exame, no site do MEC (Ministério da Educação) e calcula a a nota padronizada. Para esse ano, ele utilizará a base do ano de 2014 e, em abril de 2016 atualizará quando o INEP liberar os dados estatísticos do ENEM 2015.